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«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ

15.03.2019 12:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В эфире СТВ – документальный фильм, посвященный 25-летию основного закона страны.

«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ

Его автор Евгений Пустовой расскажет о прошлом и настоящем белорусской Конституции. Откровенные воспоминания очевидцев и сенсационные выводы экспертов. Смотрите 15 марта в 20:30 на телеканале СТВ.

«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ
 
 
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Новости Беларуси. В эфире СТВ – документальный фильм, посвященный 25-летию основного закона страны. Его автор Евгений Пустовой расскажет о прошлом и настоящем...
 
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