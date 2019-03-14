|
«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ
Новости Беларуси. В эфире СТВ – документальный фильм, посвященный 25-летию основного закона страны.
Его автор Евгений Пустовой расскажет о прошлом и настоящем белорусской Конституции. Откровенные воспоминания очевидцев и сенсационные выводы экспертов. Смотрите 15 марта в 20:30 на телеканале СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У каждого народа есть момент, когда необходим де Голль, или в нашем случае – Александр Лукашенко». Документальная премьера на СТВ
Новости Беларуси. В эфире СТВ – документальный фильм, посвященный 25-летию основного закона страны. Его автор Евгений Пустовой расскажет о прошлом и настоящем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)