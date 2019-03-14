ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы

15.03.2019 12:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем.  

Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram. Актриса, которая недавно стала мамой в третий раз, держит на руках дочь Милу, а супруг Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев смешит малышку.  

Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk  

Это первое «домашнее» фото с младшей дочкой, которое актриса опубликовала в соцсетях. Заворотнюк поблагодарила подписчиков за теплые слова, адресованные их семье.  

Анастасия Заворотнюк:  
Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!  

Интернет-пользователи умилились трогательному снимку и отметили, что девочка взяла черты как мамы, так и папы.  

Актриса скрывала рождение дочери от публики почти 4 месяца (читать далее).  
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем.   Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram....
 
Новости дня
Новости разные
 
velcom и МТС на четыре дня сделали скидки на смартфоны Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика