|
Первый домашний снимок. Заворотнюк показала новое фото 4-месячной дочки Милы
Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем.
Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram. Актриса, которая недавно стала мамой в третий раз, держит на руках дочь Милу, а супруг Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев смешит малышку.
Это первое «домашнее» фото с младшей дочкой, которое актриса опубликовала в соцсетях. Заворотнюк поблагодарила подписчиков за теплые слова, адресованные их семье.
Анастасия Заворотнюк:
Интернет-пользователи умилились трогательному снимку и отметили, что девочка взяла черты как мамы, так и папы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Актриса Анастасия Заворотнюк показала первое домашнее фото с 4-месячной дочерью и мужем. Снимок был опубликован на странице звезды в Instagram....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)