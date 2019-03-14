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В Германии шторм «Франц» может повториться

15.03.2019 11:27 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. В Германии продолжают устранять последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели разбирают завалы и налаживают транспортное сообщение. Накануне на страну обрушился шторм «Франц» – пострадали по меньшей мере 5 человек.

В Германии шторм «Франц» может повториться

Больше всего от стихии досталось коммуне Рётген. Там торнадо повредил десятки домов, часть из них разрушена полностью. Многих жителей эвакуировали в местный отель, где им бесплатно предоставили комнаты.

В Германии шторм «Франц» может повториться

По словам очевидцев, ветер был такой силы, что вырывал деревья с корнем, а в воздухе летали беседки. По предварительным данным, ущерб от смерча оценивается в сотни тысяч евро. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время стихийное бедствие может повториться.


 
 
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Новости Германии. В Германии продолжают устранять последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели разбирают завалы и налаживают...
 
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