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Мать Юлии Началовой не подтвердила информацию об отёке мозга у певицы
Новости России. Стали известны подробности состояния певицы Юлии Началовой.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у артистки диагностирован отек мозга, который осложняется двусторонней пневмонией.
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Анна Исаева (
Певица Юлия Началова попала в больницу в начале этой недели. С тех пор за новостями о состоянии здоровья артистки постоянно следят ее поклонники.
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Новости России. Стали известны подробности состояния певицы Юлии Началовой. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у артистки диагностирован отек мозга,...
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