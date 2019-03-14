500 белорусов стали участниками исследований феномена долгожительства

Новости Беларуси. Долгожительство как феномен. Около полутысячи наших соотечественников согласились стать участниками исследований, которые прольют свет на физиологические и генетические особенности людей, которым далеко за..., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Найти рецепт «молодильных яблок» предстоит лучшим учёным в области генетики, цитологии и геронтологии. За год реализации проекта уже создана обширная база ДНК людей, которые победили старость, и это только начало пути к увеличению продолжительности жизни белорусов.