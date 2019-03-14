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Арендный дом для строителей возведут в Минске

15.03.2019 11:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске планируют возвести арендный дом для строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причём возводить его предстоит самим будущим жильцам. В целом в 2019 году в столице построят 670 тысяч квадратных метров жилья. И эта цифра будет уменьшаться.

Арендный дом для строителей возведут в Минске

В первую очередь на жильё с господдержкой могут рассчитывать многодетные семьи, те, кто воспитывает детей-инвалидов, сироты и воины-афганцы. Особое внимание городские власти уделят развитию инфраструктуры. Речь идёт о социальных объектах, инженерных сетях и дорогах.

Арендный дом для строителей возведут в Минске

Сейчас, по словам экспертов, в белорусском мегаполисе не хватает 20 детских садов и 7 школ. Кроме того, намерены развивать города-спутники. Для тех, кто столице предпочтёт пригород, предусмотрены весомые бонусы. Стоимость квадратного метра ожидается ниже, чем в Минске.

Арендный дом для строителей возведут в Минске

Ирина Гонтарёвазаместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Минстройархитектуры внесены предложения по строительству такого экспериментального дома в Смолевичах для жителей Минска. В нём предусмотрено предоставление господдержки в рамках Указа № 240 вне зависимости от даты постановки на учёт нуждающихся. Если таких заявлений будет больше, то первично будут направляться те, кто стал на учёт раньше.

Арендный дом для строителей возведут в Минске

Из инвестпрограммы под капитальное строительство в Минске выделят 170 миллионов рублей. Возводить дома будут в основном на свободной земле – в Чижовке и Лошице. Подготовят также площадку для жилого комплекса «Ноттингем». Ожидается, что первая масштабная стройка здесь развернётся в 2020 году. Кроме того, уже этой весной в столице снимут проблему домов со сверхнормативным сроком. Новоселье ожидают на улице Макаёнка, а также в районе Быховской и Авакяна.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске планируют возвести арендный дом для строителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причём возводить его предстоит самим...
 
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