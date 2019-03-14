Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход из Comedy Club едут в Минск импровизировать

Комедийное шоу «ХБДС» — это Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход — пройдет 30 мая 2019 года в Falcon Club. Звезды юмористического шоу Comedy Club представят свою новую программу — обещают много интерактива и импровизации.

«ХБДС-шоу» — это расширенный состав уже известного проекта Comedy Club ХБД, в который входили Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карабидис. Их звездный состав усилил Андрей Скороход. Один из участников шоу Гарик Харламов предупреждает:

— На наших живых концертах всегда горячо. Вы понимаете, что предстоящее шоу ХБДС — это вызов? Если не боитесь дерзких шуток, цените смелый юмор, значит, это для вас.

В своем выступлении юмористы покажут проверенные временем номера, но и они будут модернизированы. Вас ждут эпатажные пародии, шутки и смешные, миниатюры и песни на известные мотивы. Позвольте себе на один вечер расслабиться, по-настоящему отдохнуть и зарядиться позитивом на долгое время.

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