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Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход из Comedy Club едут в Минск импровизировать

15.03.2019 12:42 — Разное | Tut.by  
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Комедийное шоу «ХБДС» — это Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход — пройдет 30 мая 2019 года в Falcon Club. Звезды юмористического шоу Comedy Club представят свою новую программу — обещают много интерактива и импровизации.

«ХБДС-шоу» — это расширенный состав уже известного проекта Comedy Club ХБД, в который входили Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карабидис. Их звездный состав усилил Андрей Скороход. Один из участников шоу Гарик Харламов предупреждает:

— На наших живых концертах всегда горячо. Вы понимаете, что предстоящее шоу ХБДС — это вызов? Если не боитесь дерзких шуток, цените смелый юмор, значит, это для вас.

В своем выступлении юмористы покажут проверенные временем номера, но и они будут модернизированы. Вас ждут эпатажные пародии, шутки и смешные, миниатюры и песни на известные мотивы. Позвольте себе на один вечер расслабиться, по-настоящему отдохнуть и зарядиться позитивом на долгое время.

Когда: 30 мая, 20.00.

Где: «».

Сколько: от 90 до 250 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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«ХБДС» - это Харламов, Батрутдинов, Демис, Скороход. Их шоу пройдет 30 мая 2019 года в Falcon Club. Звезды юмористического шоу Comedy Club представят свою новую программу - обещают...
 
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