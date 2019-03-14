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В Минске усовершенствуют систему борьбы с автохламом

15.03.2019 12:40 — Разное | Tut.by  
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В столице сформировали порядок действий по очистке городских территорий от неэксплуатируемых транспортных средств. Эту тему обсуждали в Мингорисполкоме во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Денис Драпей, разработан подробный механизм действий всех причастных служб, который призван сделать работу с неэксплуатируемым транспортом более эффективной.

Планируется внедрить автоматизированную систему учета неэксплуатируемого транспорта. В ней будет содержаться информация об автомобиле и его владельце, в том числе актуализированные сведения о месте проживания хозяина авто. Благодаря такому электронному журналу человек не сможет «спрятать» свой автохлам, переместив его на территорию другого административного района, поскольку сведения о нем уже будут содержаться в единой базе. Появится и единый оператор, который станет вести работу с брошенными авто по всему городу. В ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» определили 9 стоянок, на которые такие машины будут эвакуировать.

— Сейчас в столице насчитывается более 5 тыс. неэксплуатируемых транспортных средств, которые загромождают дворовые парковки и газоны, проезды, стоят вдоль улиц… Мы просим горожан самостоятельно убрать их неисправные автомобили с городских территорий в течение месяца. Сейчас в Минске только на стоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» пустуют более 6 тыс. парковочных мест. Кроме того, места есть на стоянках других организаций, в паркингах. Нужно понимать, что для хранения транспорта есть специально оборудованные места, машины не на ходу не должны занимать городские территории. После утверждения нового регламента работу с оставшимся автохламом по-новому начнут вести городские службы, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

 
Теги: Минск
 
 
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Разработан подробный механизм действий всех причастных служб, который призван сделать работу с неэксплуатируемым транспортом более эффективной.
 
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