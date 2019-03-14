При академии связи хотят создать ИТ-университет





На базе Белорусской государственной академии связи планируется создать специализированное учебное заведение, которое будет готовить ИТ-специалистов.

Образовательная программа для студентов будет формироваться на основе программ известных американских вузов. «В идеале выпускники смогут получать два диплома — белорусский и американский», — рассказал dev.by глава группы компаний BelHard Игорь Мамоненко.

Проект нового учебного заведения по подготовке ИТ-специалистов обсуждался на совещании в Министерстве связи и информатизации. Как отметил Игорь Мамоненко, «формально академия связи не относится в Министерству образования. Это заведение Минсвязи. И министерство хотело бы, чтобы академия связи стала первым резидентом ПВТ в области образовательных программ».

Один из ключевых вопросов, связанных с функционированием учебного заведения по подготовке ИТ-кадров, касался нормативных ограничений по срокам действия образовательных программ. От решения этого вопроса во многом будет зависеть эффективность проекта.

— В Беларуси новая учебная программа разрабатывается в течение года. Средний срок ее действия по нормативам пять лет. Наша задача — иметь возможность вносить изменения в программу подготовки ИТ-кадров, в её содержание едва ли не каждый месяц. Чтобы программа не только не отставала, но и опережала требования рынка. Ведь жизненный цикл учебных программ по цифровым и информационным технологиям оценивается примерно в полгода. Если обучение длится больше шести месяцев, например, год, то к концу срока обучения выпускник может владеть уже устаревшими данными, — пояснил Игорь Мамоненко.

По его словам, один из вариантов решения вопроса нормативных ограничений — создание регулятивной песочницы, но для этого потребуется одобрение Министерства образования. Глава BelHard полагает, что снятию ограничений «могут включить зеленый свет. Все понимают, что классическое образование плохо соответствует сегодняшним потребностям ИТ-рынка. Чтобы там работало много людей, кадры надо переучивать. Модификация системы образования при этом также не дает нужного результата».

Второй вопрос, который обсуждался, касался снятия ограничений по зарплатам преподавателей учебного заведения. Если зарплата преподавателей будет на уровне средней по стране и даже ниже, то «толковые люди откажутся работать в учебном заведении при академии связи. Они предпочтут работать программистом и получать две тысячи долларов», полагает Игорь Мамоненко.

По его словам, идея заключается в том, чтобы зарплата преподавателей была на 20-30% выше потенциальной зарплаты выпускников учебного заведения. Это будет мотивировать работать, считает он.

Также он добавил, что для подготовки образовательной программы ИТ-кадров планируется использовать учебные программы американских вузов — Гарварда, Стенфордского и Массачусетского университетов.

​«В идеале хотим, чтобы выпускник получал два диплома — белорусский и американский. Эту цель с нашей стороны мы обозначили», — отметил он.