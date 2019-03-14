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Беларус выпустил книгу о «Песнярах»: как они рвали Америку и боролись с советской цензурой
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В Беларуси стартовали продажи книги «Песняры – я роман с продолженьем пишу…». Ее написал экс-участник ансамбля Владислав Мисевич, который до сих выступает вместе с «Белорусскими песнярами».
О чем книга
Рассказ о легендарных «Песнярах» на 500 страниц описывает, что происходило с беларуским ВИА №1 с конца 60-х по конец 90-х годов. Почему их поездку в Америку назвали «русским вторжением на западном рок-фронте», как беларуские музыканты боролись с советской цензурой. И почему в 1998 году культовый ансамбль распался, а два лидера – Владимир Мулявин и Владислав Мисевич – прекратили общение.
Фото обложки: Юрий Иванов
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В Беларуси стартовали продажи книги «Песняры – я роман с продолженьем пишу…». Ее написал экс-участник ансамбля Владислав Мисевич, который до сих выступает вместе...
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