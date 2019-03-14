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Беларус выпустил книгу о «Песнярах»: как они рвали Америку и боролись с советской цензурой

15.03.2019 12:59 — Разное | KYKY  
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В Беларуси стартовали продажи книги «Песняры – я роман с продолженьем пишу…». Ее написал экс-участник ансамбля Владислав Мисевич, который до сих выступает вместе с «Белорусскими песнярами».

О чем книга 

Рассказ о легендарных «Песнярах» на 500 страниц описывает, что происходило с беларуским ВИА №1 с конца 60-х по конец 90-х годов. Почему их поездку в Америку назвали  «русским вторжением на западном рок-фронте», как беларуские музыканты боролись с советской цензурой. И почему в 1998 году культовый ансамбль распался, а два лидера – Владимир Мулявин и Владислав Мисевич – прекратили общение. 

«Работа над книгой длилась около четырех лет – все-таки надо было охватить, вспомнить больше полувека. Я старался быть максимально честным и ориентированным на факты даже при рассказе о самых острых ситуациях в истории «Песняров». Не стал скрывать и то, что погубило многих участников ансамбля – пьянство. Не зря изначально хотели назвать книгу «Так было...», – рассказал автор Владислав Мисевич. 

Книгу о «Песнярах» выпустили к большой дате: 1 сентября этого года будет 50 лет со дня основания ансамбля. Владимир написал ее при помощи беларуского журналиста Сергея Трефилова. Заказать себе экземпляр за 42 рубля можно здесь

Фото обложки: Юрий Иванов

 
 
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В Беларуси стартовали продажи книги «Песняры – я роман с продолженьем пишу…». Ее написал экс-участник ансамбля Владислав Мисевич, который до сих выступает вместе...
 
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