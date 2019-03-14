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За граффити с рекламой наркотиков в Беларуси можно получить до двух лет тюрьмы

15.03.2019 12:58 — Разное | KYKY  
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В Беларуси будут серьезно наказывать тех, кто рекламирует на столбах магазины наркотиков. Информацией об этом поделилась пресс-служба МВД.

Как отмечают органы, надписи с предложениями продавать наркотики стали появляться не только в Минске. Их можно найти на столбах в областных центрах и даже в районных городах. Последний раз рекламные объявления заметили в Борисове.

Как накажут

Во-первых, трафаретная реклама на столбах попадает под статью 10.9 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси. В ней речь идет о порче имущества. Это предусматривает штраф до пяти базовых величин (до 127,5 рубля). А если ущерб признают значительным, могут возбудить уголовное дело. А это чревато лишением свободы сроком до двух лет. Во-вторых, если же «трафаретчики» связаны с распространением наркотиков, это уже статья 328 Уголовного кодекса. Наказание нешуточное: от пяти до 25 лет. Ответственность тем временем наступает с 14 лет.

Поэтому органы предлагают задуматься беларусам, нужна ли им такая «высокооплачиваемая» работа. Причем не имеет значения, какую должность предлагают: курьер, минер, закладчик, кладмен или «трафаретчик». С их слов, броские слова «легально», «творческая работа», «клады», «фотоотчеты», «безличные продажи», «конфиденциальность» редко соответсвует реальности. 

Напоминаем, если вы увидите в своем городе подобную рекламу –  можете оставить заявку на сайте 115.бел и ее закрасят. Но есть и другие варианты: 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси будут серьезно наказывать тех, кто рекламирует на столбах магазины наркотиков. Информацией об этом поделилась пресс-служба МВД. Как отмечают органы,...
 
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