В Минске 18 марта пройдет образовательная лекция на тему дислексии, которую проведут эксперты – психологи и логопеды. Рассказываем, почему это важно и почему туда стоит идти – даже если дислексия вам далека.



Почему стоит идти



Во-первых, название лекции – «Когда твоя нервная система особенная, как и ты сам: дислексия». Во-вторых, что важно, цель лекции – борьба с ложными представлениями о дислексии. Организаторы хотят объяснить, что дислексия – не болезнь, а особенность. Они помогут разобраться с тем, как с ней жить и как относиться, если вдруг дислексик, к примеру, – вы сам.



Лекцию проведут кандидаты психологических наук – Анна Давидович и Татьяна Синица. Поэтому обучение подойдет для людей всех уровней знаний о дислексии: как для педагогов, так и для родителей дислексиков и просто тех, кто хочет повысить свою эрудицию.



Авторы проекта – группа Dyslexia Belarus, в которой состоят дислексики и специалисты в области образования. Группа, кстати, уже успела заслужить уважение у общественности: она создала сообщество людей, с которым работает над уменьшением «информационного вакуума» о дислексии. К слову, выходит отлично.



Как попасть



Лекция пройдет 18 марта в 20:00. Место встречи – культурный центр «Корпус». Адрес – улица Машерова, 9.



Вход свободный.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске пройдет лекция о том, почему дислексия – особенность, а не болезнь В Минске 18 марта пройдет образовательная лекция на тему дислексии, которую проведут эксперты – психологи и логопеды. Рассказываем, почему это важно и почему туда...