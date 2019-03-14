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В Минске пройдет лекция о том, почему дислексия – особенность, а не болезнь
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В Минске 18 марта пройдет образовательная лекция на тему дислексии, которую проведут эксперты – психологи и логопеды. Рассказываем, почему это важно и почему туда стоит идти – даже если дислексия вам далека.
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В Минске 18 марта пройдет образовательная лекция на тему дислексии, которую проведут эксперты – психологи и логопеды. Рассказываем, почему это важно и почему туда...
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