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Курсы валют и криптовалют на сегодня

15.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль дорожает к доллару, евро и российскому рублю, биткойн +9.36.

Курс доллара снизился на 0,0021 рубля до 2,1294 BYN/USD. Доллар дешевеет уже четвёртый день подряд. На текущий момент его курс находится на минимуме за 84 дня.

Курс евро упал на 0,0046 рубля до 2,4095 BYN/EUR. Евро прервал серию из трёх последовательных повышений, за время которой он успел подорожать на 0,0072 рубля. Напомним, что на первых торгах текущей недели евро обвалился до минимума за 84 дня.

Курс российского рубля опустился на 0,0034 рубля до 3,2569 BYN/100 RUB и покинул максимум за 16 дней, на который он смог забраться по итогам вчерашних торгов.

Bitcoin − 3882.26$ (+9.36);

Bitcоin Cash/ВСС – 132.32$ (+1.49);

DigitalCash − 90.91$ (+1.75);

Еthеreum − 134.33$ (+1.55);

ZCаsh − 53.44$ (+1.74);

Monеro − 51.72$ (+0.61).


 
 
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Утром на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль дорожает к доллару, евро и российскому рублю, биткойн +9.36.
 
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