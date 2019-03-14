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В Витебске эвакуировали 15 человек из-за гранаты

15.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Витебске возле продуктового магазина сегодня утром нашли гранату, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В 8.15 на прямую линию 102 от прохожего поступило сообщение о подозрительном предмете. Опасная находка лежала в кустах под балконом жилого дома возле продуктового магазина по пр-ту Людникова, 17. Незамедлительно к месту происшествия выбыли сотрудники саперно-пиротехнической службы в/ч 5524. Сотрудниками правоохранительных органов оперативно были перекрыты территория и движение на дороге, расположенных в опасной в зоне, проведена эвакуация пятнадцати человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

Опасной находкой оказалась граната Ф-1 с запалом. В настоящее время она обезврежена и вывезена для уничтожения в безопасное место. Оцепление в зоне обнаружения снято.

Проводится проверка по факту обнаружения гранаты.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске возле продуктового магазина сегодня утром нашли гранату, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий...
 
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