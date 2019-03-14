Минск требует у Ашхабада более 150 миллионов долларов за строительство Гарлыкского ГОК





ОАО "Белгорхимпром" требует взыскать с Туркменистана более 150 млн долларов в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Об этом говорится в заявлении белорусской компании.

"ОАО "Белгорхимпром" требует взыскать с Туркменистана и государственного концерна "Туркменхимия" задолженность в размере более 150 млн долларов за работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Соответствующие требования были заявлены ОАО "Белгорхимпром" в январе 2019 года в рамках арбитражного разбирательства под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - заявили в компании.

И напомнили, что в марте 2017 года Туркменистан принял Гарлыкский ГОК в эксплуатацию, признав, что он построен в соответствии с применимыми требованиями. "Был подписан акт государственной приемочной комиссии о приемке комбината в эксплуатацию", - отметили там.

По информации компании, условиями контракта предусматривалась эксплуатация комбината туркменской стороной под надзором специалистов "Белгорхимпрома".

"Однако туркменская сторона отказалась оплачивать выполненные работы и не допустила белорусских специалистов к техническому сопровождению работы комбината. По имеющейся информации, туркменская сторона пытается организовать производство собственными силами, не имея для этого необходимого практического опыта. Есть веские основания полагать, что комбинат эксплуатируется ненадлежащим образом", - подчеркнули в "Белгорхимпроме".

Кроме того, продолжили в компании, Туркменистан также препятствует вывозу строительной техники "Белгорхимпрома", общая стоимость которой превышает 7млн долларов.

ОАО "Белгорхимпром" расценивает подобные действия Туркменистана как противоречащие его же собственным интересам. При правильной эксплуатации Гарлыкский горно-обогатительный комбинат способен обеспечить Туркменистану существенную долю на региональном рынке минеральных удобрений. Ошибки же в эксплуатации комбината приводят к тому, что реализуется лишь малая доля его потенциала.

При этом, заявили в компании, неоплата долга перед "Белгорхимпромом" является очередным примером неисполнения Туркменистаном своих договорных обязательств перед иностранными партнерами.

"ОАО "Белгорхимпром" разочаровано тем, что его усилия, призванные помочь Туркменистану стать региональным лидером по производству калийных удобрений, могут быть разрушены чередой недальновидных решений туркменской стороны", - заметили в компании.

Предприятие отмечает, что в настоящее время спор рассматривается в стокгольмском арбитраже. "Туркменистан играл активную роль в заключении и исполнении контракта, и все ключевые решения на протяжении проекта принимались высокопоставленными туркменскими чиновниками. В феврале 2019 года правление Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма одобрило привлечение Туркменистана в качестве дополнительной стороны на данном этапе арбитражного разбирательства, и ОАО "Белгорхимпром"намерено решительно отстаивать свои требования как против государственного концерна "Туркменхимия", так и против Туркменистана", - омечают в компании.

Напомним, горно-обогатительный комбинат в местечке Гарлык был торжественно открыт 31 марта 2017 года президентами обеих стран. Строительство комплекса с июня 2009 года осуществляла компания «Белгорхимпром». Стоимость комбината превышает 1 миллиард долларов. Проектная мощность комбината должна составить 1,4 млн тонн удобрений. Процесс шел непросто. Президент Туркменистана после запуска комбината собрал совещание, на котором белорусских строителей упрекнули в недоработках.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск требует у Ашхабада более 150 миллионов долларов за строительство Гарлыкского ГОК ОАО "Белгорхимпром" требует взыскать с Туркменистана более 150 млн долларов в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Об этом...

На днях стало известно, что «Туркменхимия», которая выступала заказчиком проекта, предъявила претензии по поводу ненадлежащего исполнения «Белгорхимпромом» контракта на строительство Гарлыкского ГОКа и потребовала возмещения ущерба.