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Сколько белорусы будут возмещать в 2019 году за ЖКУ, а сколько - доплачивать государство

15.03.2019 13:19 — Разное | Tut.by  
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В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Планируемый уровень возмещения населением этих затрат рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения.

К примеру, на 2017 год планируемый уровень возмещения населением затрат на ЖКУ прогнозировался на уровне 69,2%, а после перерасчета фактический уровень возмещения составил 69,7%.

На 2018 год планировалось, что белорусы будут возмещать 76,3% затрат за оказанные ЖКУ. В МАРТ пока не подсчитали фактический уровень возмещения населением затрат на ЖКУ за прошлый год.

С 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на некоторые ЖКУ в пределах 5 долларов.

Напомним, в Беларуси отменили дифференцированные тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги — с 1 января на электричество, а с 1 марта — на техобслуживание жилых домов, услуги водоснабжения и водоотведения.

В прошлом году в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. В МАРТ позже пояснили, что на 2018 год запланировали выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии. При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.

При этом при расчете этого показателя учитываются основные ЖКУ (техобслуживание жилого дома, холодное водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение (канализация), обращение с твердыми коммунальными отходами, техобслуживание лифта, газоснабжение, электроснабжение), а также санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома, электроснабжение на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, электроснабжение на работу лифтов в многоквартирных жилых домах.

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В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство.
 
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