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Сколько белорусы будут возмещать в 2019 году за ЖКУ, а сколько - доплачивать государство
В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.
Планируемый уровень возмещения населением этих затрат рассчитывается на очередной финансовый год без учета льгот, которые предоставляют отдельным категориям населения.
К примеру, на 2017 год планируемый уровень возмещения населением затрат на ЖКУ прогнозировался на уровне 69,2%, а после перерасчета фактический уровень возмещения составил 69,7%.
На 2018 год планировалось, что белорусы будут возмещать 76,3% затрат за оказанные ЖКУ. В МАРТ пока не подсчитали фактический уровень возмещения населением затрат на ЖКУ за прошлый год.
С 1 января в Беларуси планово
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В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство.
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