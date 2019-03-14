Бабич назвал комментарии МИД «болтовней»

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что российская сторона спокойно относится ко всем комментариям.

Дипломат, отвечая на вопрос Sputnik 15 марта, отметил: «Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве».

«Видимо, это и есть "верх" дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет», – подчеркнул посол России.

Он уверен, что «эта пена сойдет», главное, чтобы стороны смогли объективно оценить аргументы и принять лучшие решения «на благо наших народов», а потом реализовать их.

«А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», – подытожил дипломат.

Напомним, 14 марта Михаил Бабич дал большое интервью РИА Новости о взаимоотношениях Беларуси и России, коснулся темы интеграции, военных баз, угрозы суверенитету Беларуси.

Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя в пятницу интервью, отметил , что российский дипломат регулярно хватается за «искусственный, подтасованный набор цифр», а отношения между странами намного более глубокие и всеобъемлющие.

«Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», - добавил представитель ведомства.