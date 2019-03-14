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Бабич назвал комментарии МИД «болтовней»
Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что российская сторона спокойно относится ко всем комментариям.
Дипломат, отвечая на вопрос
«Видимо, это и есть "верх" дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет», – подчеркнул посол России.
Он уверен, что «эта пена сойдет», главное, чтобы стороны смогли объективно оценить аргументы и принять лучшие решения «на благо наших народов», а потом реализовать их.
«А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», – подытожил дипломат.
Напомним, 14 марта Михаил Бабич
Официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз, комментируя в пятницу интервью,
«Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», - добавил представитель ведомства.
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Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что российская сторона спокойно относится ко всем комментариям.
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