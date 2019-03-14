﻿ Власти Гомеля и области проведут 16 марта прямые телефонные линии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Гомеля и области проведут 16 марта прямые телефонные линии

15.03.2019 13:30 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для незамедлительного решения возникающих у людей проблемных вопросов 16 марта власти Гомеля и Гомельской области проведут прямые телефонные линии, сообщили в Гомельском горисполкоме.

В Гомельском областном исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 на вопросы жителей области по телефону +375 232 33-12-37 ответит председатель Гомельского облисполкома Владимир Андреевич Дворник.

В Гомельском городском исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведёт исполняющий обязанности председателя Гомельского горисполкома, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Иванович Сиваков. Задать вопросы можно будет по телефону +375 232 75-19-84.

С 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии также проведут:

  • глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Юрьевич Уткин, телефон: +375 232 33-99-01;
  • глава администрации Новобелицкого района Сергей Адамович Казачок, телефон: +375 232 51-42-10;
  • глава администрации Советского района Сергей Анатольевич Редюк, телефон: +375 232 40-64-33;
  • глава администрации Центрального района Дмитрий Валентинович Лебедь, телефон: +375 232 75-07-87.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси про посла России: «Он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика