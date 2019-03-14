Власти Гомеля и области проведут 16 марта прямые телефонные линии

В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для незамедлительного решения возникающих у людей проблемных вопросов 16 марта власти Гомеля и Гомельской области проведут прямые телефонные линии, сообщили в Гомельском горисполкоме.

В Гомельском областном исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 на вопросы жителей области по телефону +375 232 33-12-37 ответит председатель Гомельского облисполкома Владимир Андреевич Дворник.

В Гомельском городском исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведёт исполняющий обязанности председателя Гомельского горисполкома, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Иванович Сиваков. Задать вопросы можно будет по телефону +375 232 75-19-84.

С 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии также проведут:

глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Юрьевич Уткин, телефон: +375 232 33-99-01;

глава администрации Новобелицкого района Сергей Адамович Казачок, телефон: +375 232 51-42-10;

глава администрации Советского района Сергей Анатольевич Редюк, телефон: +375 232 40-64-33;

глава администрации Центрального района Дмитрий Валентинович Лебедь, телефон: +375 232 75-07-87.