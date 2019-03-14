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Власти Гомеля и области проведут 16 марта прямые телефонные линии
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для незамедлительного решения возникающих у людей проблемных вопросов 16 марта власти Гомеля и Гомельской области проведут прямые телефонные линии, сообщили в Гомельском горисполкоме.
В Гомельском областном исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 на вопросы жителей области по телефону +375 232 33-12-37 ответит председатель Гомельского облисполкома Владимир Андреевич Дворник.
В Гомельском городском исполнительном комитете с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведёт исполняющий обязанности председателя Гомельского горисполкома, первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Иванович Сиваков. Задать вопросы можно будет по телефону +375 232 75-19-84.
С 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии также проведут:
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В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для...
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