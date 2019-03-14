В КХЛ может войти клуб из Узбекистана

Континентальная хоккейная лига может пополниться клубом из Узбекистана, сообщает championat.com со ссылкой на вице-президента КХЛ Виталия Прохорова.



"Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, планируется, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а в дальнейшем после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ", - отметил он.

По словам В.Прохорова, существует стратегия развития КХЛ, согласно которой в средне-азиатском дивизионе могут играть "Куньлунь", "Барыс", команды из Кореи, Японии, Китая и Дальнего Востока.

15 марта в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет играть новая команда.