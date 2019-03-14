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В КХЛ может войти клуб из Узбекистана
Континентальная хоккейная лига может пополниться клубом из Узбекистана, сообщает
По словам В.Прохорова, существует стратегия развития КХЛ, согласно которой в средне-азиатском дивизионе могут играть "Куньлунь", "Барыс", команды из Кореи, Японии, Китая и Дальнего Востока.
15 марта в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет играть новая команда.
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Континентальная хоккейная лига может пополниться клубом из Узбекистана, сообщает championat.com со ссылкой на вице-президента КХЛ Виталия Прохорова.
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