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В КХЛ может войти клуб из Узбекистана

15.03.2019 13:21 — Разное | Интерфакс  
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Континентальная хоккейная лига может пополниться клубом из Узбекистана, сообщает championat.com со ссылкой на вице-президента КХЛ Виталия Прохорова.

В КХЛ может войти клуб из Узбекистана
"Пока в планах создание в Узбекистане команды ВХЛ, планируется, что она будет включена в состав участников уже в следующем сезоне. Клубу нужно набраться опыта, а в дальнейшем после Олимпиады в Пекине он может присоединиться к КХЛ", - отметил он.

По словам В.Прохорова, существует стратегия развития КХЛ, согласно которой в средне-азиатском дивизионе могут играть "Куньлунь", "Барыс", команды из Кореи, Японии, Китая и Дальнего Востока.

15 марта в столице Узбекистана Ташкенте состоится церемония открытия многофункционального ледового дворца, в котором и будет играть новая команда.

 
 
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Континентальная хоккейная лига может пополниться клубом из Узбекистана, сообщает championat.com со ссылкой на вице-президента КХЛ Виталия Прохорова.
 
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