Международные эксперты выбрали лучший банк в Беларуси

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Лучшие банки мира издание Global Finance выбирает уже в 26 раз. Для этого эксперты в течение года изучали деятельность финансовых организаций в более чем 150 странах. Для анализа использовались десятки показателей: рост капитала, рентабельность, расширение сети, развитие новых направлений и внедрение инноваций.