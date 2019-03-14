﻿ Ветер переворачивает грузовики и поезда, на дорогах массовые ДТП. США атаковала «циклонная бомба». 21.by
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Ветер переворачивает грузовики и поезда, на дорогах массовые ДТП. США атаковала «циклонная бомба»

15.03.2019 13:43 — Разное | Tut.by  
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На США обрушилась непогода. Из-за резкого перепада давления стихию назвали «циклонной бомбой». В южных штатах бушуют ливни и торнадо, в северных — сильные метели. Из-за этого на дорогах происходят массовые ДТП, а ветер скоростью до 160 км/ч опрокидывает едущие грузовики и поезда.

 
 
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Ветер уже начал стихать, но угроза торнадо и сильнейших метелей еще сохраняется
 
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