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Ветер переворачивает грузовики и поезда, на дорогах массовые ДТП. США атаковала «циклонная бомба»
На США обрушилась непогода. Из-за резкого перепада давления стихию назвали «циклонной бомбой». В южных штатах бушуют ливни и торнадо, в северных — сильные метели. Из-за этого на дорогах происходят массовые ДТП, а ветер скоростью до 160 км/ч опрокидывает едущие грузовики и поезда.
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Ветер уже начал стихать, но угроза торнадо и сильнейших метелей еще сохраняется
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