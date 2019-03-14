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Ваша родина – Беларусь: Лукашенко вручил паспорта юным гражданам

15.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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День Конституции отмечают в Беларуси. Основному закону страны – четверть века. По традиции юным белорусам вручают главный документ в жизни – паспорт, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Паспорта школьникам вручали во Дворце независимости, где президент обычно принимает зарубежных дипломатов. Это придало особую значимость и торжественность мероприятию. Главный документ ребятам лично вручал президент страны Александр Лукашенко. На церемонию приехали 25 юных и талантливых белорусов из разных регионов. Всем им исполнилось по 14 лет. При этом они уже добились значимых для своего возраста успехов в учебе. Белорусский президент отметил, что, получая паспорт, ребята вступают во взрослую жизнь. Глава государства попросил юных сограждан, где бы им ни пришлось жить, помнить, что они белорусы. 

«Безусловно, вы и ваши сверстники – поколение новой формации. По своему мировоззрению вы – граждане мира. Цифровая реальность, которая стала частью нашей жизни, стерла географические границы, барьеры в общении, культурные и языковые отличия, но вы всегда должны помнить, что ваша родина – Беларусь. Связь с родной землей и корнями, это то, что будет питать вас живительной энергией, давать силы на исполнение всех ваших заветных желаний», – сказал Александр Лукашенко.

Основной закон Беларуси был утвержден 25 лет назад. За это время он претерпевал изменения: В 1996-м и 2004-м документ был дополнен по результатам референдумов. Русскому языку придали статус второго государственного, 3 июля стал Днем независимости, внесли изменения в избирательное и уголовное законодательство. Эксперты сходятся во мнении, белорусская Конституция – очень добротный документ и, по большому счету, не нуждается в глобальных изменениях.

«У нас теперь зафиксировано в статье 13 Конституции право госсобственности на природные ресурсы: недра, воды, леса. Мы имеем достаточно добротный текст Конституции. Надо думать, как безукоризненно исполнять конституционный текст, конституционные требования. В этом проблема. То, что мы напишем дополнительно, – это не решение. Конституцию надо менять тогда, когда ее невозможно не менять», – отметил доктор юридических наук, один из разработчиков Конституции Беларуси Григорий Василевич.

День Конституции в Беларуси отмечают широко. Проводятся торжественные заседания и концерты, школьникам рассказывают об основных нормах, перечисленных в главном документе государства. Выдающихся деятелей права награждают медалями, почетными грамотами и памятными подарками.



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В День Конституции страны президент встретился с талантливыми детьми из разных регионов.
 
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