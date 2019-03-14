В феврале 2019 года цены в Беларуси выросли на 1,3%

В феврале 2019 года годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,4% и составил 6,2%. Относительно января потребительские цены выросли на 1,3%.

В последний месяц зимы годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 9,5%. Основной вклад в увеличение цен и тарифов внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение), а также удорожание автомобильного топлива и алкогольной продукции.