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В феврале 2019 года цены в Беларуси выросли на 1,3%

15.03.2019 13:53 — Разное | Аргументы и факты  
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В феврале 2019 года цены в Беларуси выросли на 1,3%
Фото из открытых источников

В феврале 2019 года годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,4% и составил 6,2%. Относительно января потребительские цены выросли на 1,3%.

В последний месяц зимы годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов ускорился до 9,5%. Основной вклад в увеличение цен и тарифов внесло повышение тарифов на услуги ЖКХ (газо-, электро- и водоснабжение), а также удорожание автомобильного топлива и алкогольной продукции.

Цены на плодоовощную продукцию в феврале в годовом выражении ускорились незначительно: с 5,7 до 6%. На динамику сезонных цен продолжают оказывать влияние опережающие темпы роста цен на овощи. 

В феврале 2019 года цены в Беларуси выросли на 1,3%
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