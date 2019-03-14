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Кобринчане побывали на Сретенском православном вечере

15.03.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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По благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, архиепископа Гродненского и Волковысского 17 февраля 2019 года в Гродно прошел Сретенский православный молодежный танцевальный вечер. Для участия в мероприятии в банкетном зале Гродненского комбината строительных материалов собралось около 80-ти человек из Минска, Гродно, Мостов, Волковыска, Жирович и других городов Беларуси.

Кобринчане побывали на Сретенском православном вечере

Молодежная встреча была приурочена к Дню православной молодежи, который отмечается ежегодно в праздник Сретения Господня. Перед началом мероприятия был отслужен молебен. После чего все были приглашены к обеду, во время которого многим удалось познакомиться. В Сретенском вечере приняла участие и представительница молодёжного братства в честь Святителя Николая Чудотворца при Свято-Христорождественской церкви г. Кобрина Ирина Сорочук. В программе вечера гостей порадовал концерт, на котором могли выступить все желающие, танцы под живую музыку, а также танцевальные игры. Гостями на празднике стали военнослужащие Гродненского пограничного отряда.

По информации Свято-Христорождественской церкви.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Кобринчане побывали на Сретенском православном вечере
 
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