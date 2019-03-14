15 марта - День Конституции Республики Беларусь

Сегодня Беларусь отмечает 25-летие со дня принятия первой Конституции независимой Республики Беларусь.

Основной Закон нашей страны был принят 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и с тех пор несколько раз совершенствовалася. Но основы конституционного строя оставались и остаются незыблемыми, как и высшая ценность Основного Закона - человек, его права, свободы и гарантии их реализации.

Белорусская Конституция - одна из самых совершенных и гуманных в мире. Каждому из нас гарантированы широкие гражданские права и свободы, главные из которых - право на труд, образование, медицинскую помощь, отдых, уверена главный технолог ОАО «Пинский КХП» Ирина Коваль.

Свой трудовой стаж она начала в 1984 году, когда пришла на комбинат хлебопродуктов после окончания Могилевского технологического института. С тех пор ее трудовая книжка не меняла «прописки», оставаясь в стенах пинского предприятия. Двенадцать лет Ирина Викторовна проработала инженером по аспирации (вентиляционные системы), потом еще десять лет была начальником комбикормового цеха. С 2010 года она является главным технологом ОАО «Пинский КХП», удачно совмещая эту ответственную должность с общественной работой - председательством в профкоме комбината. Трудовой стаж Ирины Викторовны исчисляется без малого 35 годами. Она не раз была удостоена почетными грамотами различного уровня.

- Согласно Конституции, государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания, - продолжает Ирина Викторовна. - Работники нашего предприятия могут получить квалифицированную бесплатную медицинскую помощь не только в учреждениях здравоохранения города, а прямо на предприятии без отрыва от производства. У нас работает медицинский пункт, который проводит не только допуск к работе водительского состава, но иммунопрофилактику и первичную медико-санитарную помощь. Ежегодно на территории предприятия несколько дней работает передвижной флюорограф. Также наше руководство приглашает медспециалистов различного профиля для профилактического осмотра работников.

В ближайшие годы белорусов ожидают два важных политических события - парламентские и президентские выборы. Как человек с активной гражданской позицией, Ирина Викторовна относится к этому со всей серьезностью. По ее словам, сделать свой выбор - долг каждого жителя страны. И, прежде самой определиться, она предпочитает хорошо ознакомиться с программой каждого кандидата.

- К информированию граждан на нашем предприятии подходят ответственно, - заявляет Ирина Викторовна. - Это касается как печатной продукции, которая появляется на информационном стенде, так и личной встречи кандидата с коллективом, например, при парламентских выборах. Конечно же, активная предвыборная кампания позволяет лучше узнать выдвиженца и тем самым составить о нем собственное мнение. В Конституции Республики Беларусь говорится, что мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы. Это право я всегда реализую.

Анна ВЕРЕНИЧ

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