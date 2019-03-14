ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 марта - День Конституции Республики Беларусь

15.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

 Сегодня Беларусь отмечает 25-летие со дня принятия первой Конституции независимой Республики Беларусь.

  Основной Закон нашей страны был принят 15 марта 1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва и с тех пор несколько раз совершенствовалася. Но основы конституционного строя оставались и остаются незыблемыми, как и высшая ценность Основного Закона - человек, его права, свободы и гарантии их реализации.

  Белорусская Конституция - одна из самых совершенных и гуманных в мире. Каждому из нас гарантированы широкие гражданские права и свободы, главные из которых - право на труд, образование, медицинскую помощь, отдых, уверена главный технолог ОАО «Пинский КХП» Ирина Коваль.

  Свой трудовой стаж она начала в 1984 году, когда пришла на комбинат хлебопродуктов после окончания Могилевского технологического института. С тех пор ее трудовая книжка не меняла «прописки», оставаясь в стенах пинского предприятия. Двенадцать лет Ирина Викторовна проработала инженером по аспирации (вентиляционные системы), потом еще десять лет была начальником комбикормового цеха. С 2010 года она является главным технологом ОАО «Пинский КХП», удачно совмещая эту ответственную должность с общественной работой - председательством в профкоме комбината. Трудовой стаж Ирины Викторовны исчисляется без малого 35 годами. Она не раз была удостоена почетными грамотами различного уровня.

  - Согласно Конституции, государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания, - продолжает Ирина Викторовна. - Работники нашего предприятия могут получить квалифицированную бесплатную медицинскую помощь не только в учреждениях здравоохранения города, а прямо на предприятии без отрыва от производства. У нас работает медицинский пункт, который проводит не только допуск к работе водительского состава, но иммунопрофилактику и первичную медико-санитарную помощь. Ежегодно на территории предприятия несколько дней работает передвижной флюорограф. Также наше руководство приглашает медспециалистов различного профиля для профилактического осмотра работников.

  В ближайшие годы белорусов ожидают два важных политических события - парламентские и президентские выборы. Как человек с активной гражданской позицией, Ирина Викторовна относится к этому со всей серьезностью. По ее словам, сделать свой выбор - долг каждого жителя страны. И, прежде самой определиться, она предпочитает хорошо ознакомиться с программой каждого кандидата.

  - К информированию граждан на нашем предприятии подходят ответственно, - заявляет Ирина Викторовна. - Это касается как печатной продукции, которая появляется на информационном стенде, так и личной встречи кандидата с коллективом, например, при парламентских выборах. Конечно же, активная предвыборная кампания позволяет лучше узнать выдвиженца и тем самым составить о нем собственное мнение. В Конституции Республики Беларусь говорится, что мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы. Это право я всегда реализую.

  Анна ВЕРЕНИЧ

  Фото автора

 

 

 

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Сегодня Беларусь отмечает 25-летие со дня принятия первой Конституции независимой Республики Беларусь.   Основной Закон нашей страны был принят 15 марта 1994...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус выпустил книгу о «Песнярах»: как они рвали Америку и боролись с советской цензурой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика