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Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции
Новости Беларуси. Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне 16-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с симптомами бактериально-вирусной инфекции. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов. Заболевание уже было на необратимой стадии.
Татьяна Великанова, главный педиатр Гомельской области:
Поскольку данный возбудитель крайне не стоек во внешней среде, заболевание передаётся при очень тесном контакте. Санитарно-эпидемиологической службой совместно с общей лечебной сетью проводятся профилактические мероприятия.
В Гомеле начаты профилактические мероприятия. Всем бывшим в близком контакте с ребёнком рекомендовано пройти курс лечения антибиотиками. Проверку по факту смерти школьницы проводит Следственный комитет.
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Новости Беларуси. Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 16-летнюю...
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