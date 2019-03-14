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Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции

15.03.2019 13:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции

Накануне 16-летнюю девочку экстренно доставили в реанимацию с симптомами бактериально-вирусной инфекции. Интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов. Заболевание уже было на необратимой стадии.

Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции

Татьяна Великанова, главный педиатр Гомельской области:
Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребёнка. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у ребёнка имело место молниеносное течение бактериальной инфекции.

Поскольку данный возбудитель крайне не стоек во внешней среде, заболевание передаётся при очень тесном контакте. Санитарно-эпидемиологической службой совместно с общей лечебной сетью проводятся профилактические мероприятия.

Причиной смерти школьницы в Гомеле стало молниеносное течение менингококковой инфекции

В Гомеле начаты профилактические мероприятия. Всем бывшим в близком контакте с ребёнком рекомендовано пройти курс лечения антибиотиками. Проверку по факту смерти школьницы проводит Следственный комитет.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Поставить диагноз позволили результаты анализов, взятых ещё при жизни ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 16-летнюю...
 
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