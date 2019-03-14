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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за сильного ветра.
По информации Белгидромета, 15 и 16 марта – в пятницу и субботу – по Беларуси местами ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 м/с.
По юго-западу страны в субботу прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.
В столице порывы ветра составят до 14 м/с.
Ночью 16 марта ожидается от -1°C до +4°C, а днем температура составит от +3°C до +8°C.
Временами ожидаются дожди, ночью в отдельных регионах – с мокрым снегом.
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 марта из-за сильного ветра. По информации Белгидромета, 15 и 16 марта – в пятницу и субботу –...
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