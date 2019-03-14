ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

15.03.2019 13:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Уже традиционно, в этот день в Беларуси, школьники, которым исполнилось 14 лет, получают свои первые паспорта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

Торжественная церемония 15 марта впервые прошла и во Дворце Независимости. В праздничной обстановке паспорта вручил юным гражданам Александр Лукашенко.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

На торжественную церемонию приехали 25 ребят со всей Беларуси. Это призеры олимпиад, победители спортивных и творческих конкурсов, отличники. Одним словом, те, за кем будущее нашей страны.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

А паспорт – это первый важный документ, который для этих ребят станет своеобразным символом нового этапа в жизни. Во Дворце Независимости такое мероприятие проходит впервые. Оно приурочено к особой дате. И без преувеличения, особым этот день станет и для юных гостей Дворца Независимости.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Символично, что в тот год, когда вы появились на свет, нашему молодому государству тоже исполнилось всего 14 лет. Видеть сегодня вас, таких целеустремленных, успешных и талантливых – достойных детей нашей суверенной Беларуси – счастье не только для ваших родителей, но для всего белорусского народа, и прежде всего для меня. Для всех, кто стоял у истоков создания независимой страны, вы самая великая ценность.

В каждом из вас воплощается многовековая мечта наших предков быть хозяевами на своей земле. Для вас эта мечта стала реальностью. Вы изучаете историю страны и наверняка понимаете, какое это благо родиться и жить в сильном и независимом государстве.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

Безусловно, вы и ваши сверстники – поколение новой формации, вы по своему мировоззрению – граждане мира. Цифровая реальность, которая стала частью вашей повседневной жизни, давно стерла географические границы и барьеры в общении, такие как расстояние, культурные и языковые отличия. Но вы всегда должны помнить, что ваша Родина, ваш родной дом – это ваша родная Беларусь. Связь с родной землей, своими корнями – это то, что будет всегда питать вас живительной энергией, давать вам силы на исполнение ваших самых заветных желаний.

В ответном слове ребята признались, что хотели бы запечатлеть этот момент с главой государства. В итоге: торжественная церемония закончилась общим фото. Но это еще не все сюрпризы.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников

Для юных гостей организовали экскурсию по Дворцу Независимости. Они с интересом изучали залы, где проходят важнейшие переговоры, с удовольствием фотографируясь в государственных интерьерах. В честь особой даты ребятам показали и по-настоящему исторический документ. Это первый экземпляр действующей Конституции нашей страны, который хранится в рабочем кабинете главы государства. Это уникальная возможность познакомиться с историей и действительно редкие кадры, которые останутся в памяти молодых людей.

«Вы самая великая ценность». Из рук Президента Беларуси свои первые паспорта получили 25 школьников
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уже традиционно, в этот день в Беларуси, школьники, которым исполнилось 14 лет, получают свои первые паспорта,  сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бабич ответил на "счетовода"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика