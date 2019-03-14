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Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом

15.03.2019 13:17 — Разное | СТВ  
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В свой пятидесятилетний юбилей Дженнифер Лопес снова отправится под венец.          

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jlo  

К слову, для певицы это будет четвертый по счёту брак. На этот раз её избранником стал бейсболист – Алекс Родригес. Вместе пара чуть больше двух лет. Их отношения начались в феврале 2016-го после случайной встречи в ресторане. И теперь они официально обручены.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jlo  

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jlo  

Сейчас певица и спортсмен проводят небольшие каникулы на Багамах. Романтика океана и песчаных пляжей, похоже, помогли Алексу уговорить возлюбленную принять помолвочное кольцо.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jlo  

О новом статусе влюблённые незамедлительно сообщили парным снимком.    

Джей Ло снова выходит замуж: романтичные кадры помолвки певицы с Алексом Родригесом
Фото: instagram.com/jlo  

Оба выложили в официальных Instagram-аккаунтах одно и то же фото. На фоне заходящего солнца будущие супруги держатся за руки, а на безымянном пальце артистки красуется ювелирное украшение с огромным камнем, который по слухам обошёлся ее бойфренду почти в 5 миллионов долларов.    

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Теги: Минск
 
 
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В свой пятидесятилетний юбилей Дженнифер Лопес снова отправится под венец.           Фото: instagram.com/jlo   К слову, для певицы это будет четвертый по счёту брак. На этот...
 
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