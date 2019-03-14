Белорусской конституции – 25: как создавался Основной закон

Белорусской конституции – четверть века. Основной закон страны подписали 15 марта 1994 года. Проект готовили почти четыре года. Кто разрабатывал его и по каким статьям шли дебаты? С авторами конституции Беларуси встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

В этом здании Дома правительства, где заседал Верховный совет, и писали белорусскую конституцию. По словам разработчиков, иногда на несколько недель выезжали в резиденцию «Заславль». Говорят, помощников приложить руку к Конституции страны было много. Предложения поступали, например, от Американской ассоциации адвокатов, но от их услуг отказались.

Тем не менее опыт других стран изучали. То, что государство должно быть социальным, заимствовали из немецкой конституции. Процедуру внесения правок в основной закон взяли у итальянцев: раньше это делали в течение дня, сейчас – не менее трех месяцев. Долго дискутировали и о праве госсобственности на природные ресурсы.

«У нас теперь зафиксирована в статье 13 Конституции право госсобственности на природные ресурсы: недра, воды, леса. И посчитали, что сельскохозяйственные земли должны находиться в собственности государства. Вокруг этого шел постоянно спор», – отметил доктор юридический наук, профессор Григорий Василевич.

Григорий Василевич – один из создателей белорусской конституции. Вспоминает, как 29 лет назад свои проекты по документу предлагали две рабочие группы. Споры шли все четыре года, пока конституция не была готова. Например, права на бесплатное образование и медицину утвердили одними из последних.

«Верховный совет настоял, благодаря тому, что в его составе было 50 депутатов, избранных от общественных организаций ветеранов, инвалидов, других объединений. Они оказались более разумными, выдержанными. Ведь были устремления, особенно тогда, на заре перехода к рыночным отношениям, что рынок все решит, рынок все рассудит. Ничего подобного. Даже в Южной Корее и Японии есть плановые показатели», – указал доктор юридический наук, профессор Григорий Василевич.

Опыт показывает, что обычно к онституция остается актуальной десятилетиями. Но ее текст постоянно дополняется – в соответствии с требованиями времени. Чтобы белорусы знали свои права и свободы, в общеобразовательных школах вводят правовые классы.

«Раньше я думал, что право – это что-то другое, что это связано с милицией. Оказалось, что право подтверждены законом и государством, и их должен знать и соблюдать каждый человек», – признался ученик школы №31 Бобруйска Константин Артемчик.

Уже сейчас Костя вместе с одноклассниками углубленно изучает конституцию, а в будущем рассчитывает, став юристом, участвовать в разработке законопроектов.