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Житель Березовского района подозревается в хищении сырья с комбикормового комплекса
15.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
В Березовском районе сотрудники милиции пресекли кражу сырья для комбикорма в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Преступная схема была вскрыта 14 марта. Рано утром в деревне Здитово внимание сотрудников
К проверке подключились сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями. В поле зрения правоохранителей попал 54-летний житель деревни Сигневичи - работник комбикормового комплекса одного из ОАО Березовского района. По его месту жительства во дворе дома и хозпостройке оперативники обнаружили около 9 т муки и 1900 кг зерна тритикале без документов, подтверждающих легальность приобретения.
Зерно и мука изъяты и переданы на ответственное хранение в ближайшее агропредприятие. Проводится проверка.
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В Березовском районе сотрудники милиции пресекли кражу сырья для комбикорма в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Преступная...
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