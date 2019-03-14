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Житель Березовского района подозревается в хищении сырья с комбикормового комплекса

15.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Березовском районе сотрудники милиции пресекли кражу сырья для комбикорма в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64348.php

Житель Березовского района подозревается в хищении сырья с комбикормового комплекса

Преступная схема была вскрыта 14 марта. Рано утром в деревне Здитово внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль, водитель которого при виде правоохранителей резко изменил направление движения и попытался скрыться. Машину остановили. При проверке документов выяснилось, что у водителя срок действия удостоверения истек в 2017 году. При дальнейшем разбирательстве сотрудники милиции обнаружили в автомобиле 5 мешков с зерном, которые перевозились без соответствующих документов. Владелец груза пояснил, что купил зерно у индивидуального предпринимателя, но не смог ответить, когда и у кого. Было принято решение проехать в Березовский РОВД для выяснения всех обстоятельств.

К проверке подключились сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями. В поле зрения правоохранителей попал 54-летний житель деревни Сигневичи - работник комбикормового комплекса одного из ОАО Березовского района. По его месту жительства во дворе дома и хозпостройке оперативники обнаружили около 9 т муки и 1900 кг зерна тритикале без документов, подтверждающих легальность приобретения.

Зерно и мука изъяты и переданы на ответственное хранение в ближайшее агропредприятие. Проводится проверка.

 
 
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  В Березовском районе сотрудники милиции пресекли кражу сырья для комбикорма в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. Преступная...
 
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