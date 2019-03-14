«Видимо, это и есть верх дипломатической школы». Бабич — о заявлении белорусского МИД

«Главное, чтобы мы могли выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов, все остальное — болтовня», — такое мнение 15 марта выразил журналистам в Витебске посол России в Беларуси Михаил Бабич по поводу комментария пресс-секретаря МИД Беларуси о его Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками">интервью агентству РИА «Новости». Михаил Бабич сегодня совершает рабочий визит в Витебск, в частности, посол побывал на обувном предприятии «Белвест».



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Михаил Бабич. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— Видимо, это и есть верх дипломатической школы, о которой говорилось в этом комментарии. В его форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание. А содержание таково, что, я уверен, эта «пена» сойдет. Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня, — заявил Михаил Бабич.

Напомним, пресс-секретарь МИД Беларуси признался, что ему не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича.

— Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется. Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера, — говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Представитель МИД, порекомендовав послу больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, отметил, что иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии».

— На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла, — заявил Анатолий Глаз.

14 марта в интервью РИА «Новости» Михаил Бабич прошелся по всем претензиям Беларуси, в частности призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться упреками, назвал все разговоры об угрозе суверенитету Беларуси избирательной технологией под названием «мобилизация электората путем формирования образа врага».