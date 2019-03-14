|
На Литовской границе задержаны уникальные автомобили - они сделаны почти из сигарет
15.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такую необычную находку сделали на литовской границе пограничники. Не Брест, и не соседняя
Как видите, сигареты были практически везде, в любых полостях, в любых, самых неожиданных местах.
Никогда так не делайте!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот такую необычную находку сделали на литовской границе пограничники. Не Брест, и не соседняя Польша, конечно, но тематика, близкая и понятная нам, согласитесь :-)...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)