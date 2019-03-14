 На Литовской границе задержаны уникальные автомобили - они сделаны почти из сигарет

Вот такую необычную находку сделали на литовской границе пограничники. Не Брест, и не соседняя Польша , конечно, но тематика, близкая и понятная нам, согласитесь :-)



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Как видите, сигареты были практически везде, в любых полостях, в любых, самых неожиданных местах.



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Никогда так не делайте!



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64346.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64346.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64346.php

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