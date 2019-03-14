16 марта работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста



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16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель городского исполнительного комитета Рогачук Александр Степанович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86.



16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г.Бреста Тупица Владимир Константинович. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.



16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет заместитель главы администрации Московского района города Бреста Ульяницкая Алла Петровна. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.