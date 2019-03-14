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Уже забыли? Спустя 10 дней после смертельного ДТП опять на видео ситуация в ребёнком

15.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Помните? Говорили ли вы со своими детьми? Или всё прошло мимо ушей вашего внимания? А помните какой резонанс был после публикации видео, когда девушка завершает переход не спеша, разговаривая по мобильному телефону?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64344.php

Уже забыли? Спустя 10 дней после смертельного ДТП опять на видео ситуация в ребёнком

Итак - то же место, тот же час (примерно). Но на этот раз совсем уж опасно - мальчик перебегает дорогу в буквальном смысле на красный сигнал светофора, какой уж тут моргающий зелёный...

Призываем как водителей, так и родителей. Объясните своим чадам, насколько такое поведение может быть опасным. И смотрите "в оба". Не спешите "стартовать", убедитесь, что это не создаст опасности другому участнику движения, который почему-то решил нарушить ПДД.

Да, в любой ситуации есть определённого рода "воля случая", стечение обстоятельств. В тот и или иной момент происходит сразу несколько событий, которые потом нельзя отмотать назад. Поэтому давайте договоримся - внимательность, и ещё раз внимательность.

И запомните главное, как дважды-два - запрещено выходить пешеходам на моргающий сигнал светофора на пешеходный переход. Завершать переход - разрешено, а начинать его - запрещено.

Будьте живы (и здоровы)!

 
 
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  Помните? Говорили ли вы со своими детьми? Или всё прошло мимо ушей вашего внимания? А помните какой резонанс был после публикации видео, когда девушка завершает...
 
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