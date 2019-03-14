Новый резидент свободной экономической зоны "Брест" создаст производство в сфере деревообработки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64342.php

Читать полностью в источнике с фото:





Свидетельство о регистрации ООО "Английские окна и двери" вручено польскому предпринимателю Адаму Дашковскому. Бизнесмен является учредителем компании ADPOL Sp. Z.O.O., которая занимается изготовлением окон и другой продукции по английским технологиям и уже более 30 лет успешно работает на рынках Польши, Германии, Великобритании, Швеции и других стран. В Беларусь польского бизнесмена привлекли преимущества, которые предоставляет СЭЗ иностранным инвесторам, наличие сырьевой базы и квалифицированной рабочей силы.

Согласно бизнес-плану, в течение трех лет компания намерена инвестировать в производство не менее 500 тыс. евро. Новое предприятие будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь планируется создать не менее 20 рабочих мест. Ожидается, что производство заработает уже в первом полугодии этого года. Вся продукция будет направляться на экспорт, поэтому новый резидент не создаст дополнительной конкуренции белорусским производителям, отметили в администрации СЭЗ.

Компания ООО "Английские окна и двери" стала 76 резидентом свободной экономической зоны "Брест". Всего здесь действуют представители 20 стран. На предприятиях СЭЗ работают 22 тыс. человек. С момента образования общий объем инвестиций составил около $1,5 млрд. За 2018 год субъекты хозяйствования СЭЗ экспортировали товаров на сумму $700 млн в 70 стран мира. Это треть объема экспорта промышленности Брестской области.