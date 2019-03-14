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На Варшавке в Бресте перевернулся микроавтобус
15.03.2019 14:42 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня днем (15 марта 2019) на Варшавском шоссе в Бресте.
Как сообщают очевидцы, на месте ДТП работает
Подробности аварии на данный момент неизвестны.
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ДТП произошло сегодня днем (15 марта 2019) на Варшавском шоссе в Бресте. Как сообщают очевидцы, на месте ДТП работает ГАИ. Подробности аварии на данный момент...
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