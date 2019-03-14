В ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста» прошло мероприятие «Мы – граждане Беларуси»

15 марта 2019 года в музее «Брест – город моего будущего» ГУО «Лицей №1 имени А.С.Пушкина г.Бреста» прошло мероприятие «Мы – граждане Беларуси», приуроченное к 25 –летнему юбилею со дня принятия Конституции Республики Беларусь, в котором приняли участие глава администрации Московского района Дашкевич Вячеслав Васильевич, депутат Брестского областного Совета депутатов Зайцев Евгений Станиславович, представители общественных организаций «БРСМ», «Белая Русь», ветеранской организации и другие почетные гости.



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Обращаясь к присутствующим, Вячеслав Васильевич поздравил всех со знаменательной датой в истории нашей страны, а также пожелал ребятам успехов в достижении жизненных целей, напомнил, что необходимо быть патриотом страны и делать все возможное для ее развития и процветания.