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«Барселона» сыграет в четвертьфинале ЛЧ против «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» сразится с «Аяксом»
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала футбольной Лиги чемпионов. В самом рейтинговом матче четвертьфинала «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Это противостояние будет повторением финала десятилетней давности.
Четвертьфинал
«Аякс» — «Ювентус»
«Ливерпуль» — «Порту»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»
Полуфинал
«Аякс"/"Ювентус» — «Тоттенхэм"/"Манчестер Сити»
«Ливерпуль"/"Порту» — «Барселона"/"Манчестер Юнайтед»
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка ¼ и ½ финала футбольной Лиги чемпионов. В самом рейтинговом матче четвертьфинала «Барселона» сыграет с...
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