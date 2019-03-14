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ЛСП выпустили новый клип. И это мультик! В нем нарисовали Дудя, Ивлееву, Хованского и еще многих
Сегодня на
Предыдущим клипом, который выпустила группа ЛСП, было
Кстати, уже в следующую субботу группа ЛСП даст концерт на «Минск-Арене». Билеты стоят от 20 до 45 рублей (без учета комиссии билетного оператора).
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Сегодня на YouTube-канале ЛСП вышел новый клип на трек «Автоплей». И это мультик! Его нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase.
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