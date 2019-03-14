ЛСП выпустили новый клип. И это мультик! В нем нарисовали Дудя, Ивлееву, Хованского и еще многих

Сегодня на YouTube-канале ЛСП вышел новый клип на трек «Автоплей». И это мультик! Его нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase. Среди нарисованных персонажей в клипе (помимо музыкантов группы) можно узнать блогера Анастасию Ивлееву, журналиста Юрия Дудя, рэперов Тимати, XXXTentacion и LIZER, баскетболиста Джеймса Хардена, блогера Юрия Хованского, организатора рэп-батлов Ресторатора и других. Нажимайте скорее на play — клип получился отличный.

Предыдущим клипом, который выпустила группа ЛСП, было видео на трек «Холостяк» . Сейчас у ролика с участием Егора Крида и Федука 28 миллионов просмотров на YouTube.

Кстати, уже в следующую субботу группа ЛСП даст концерт на «Минск-Арене». Билеты стоят от 20 до 45 рублей (без учета комиссии билетного оператора).

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