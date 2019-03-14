﻿ ЛСП выпустили новый клип. И это мультик! В нем нарисовали Дудя, Ивлееву, Хованского и еще многих. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЛСП выпустили новый клип. И это мультик! В нем нарисовали Дудя, Ивлееву, Хованского и еще многих

15.03.2019 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на YouTube-канале ЛСП вышел новый клип на трек «Автоплей». И это мультик! Его нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase. Среди нарисованных персонажей в клипе (помимо музыкантов группы) можно узнать блогера Анастасию Ивлееву, журналиста Юрия Дудя, рэперов Тимати, XXXTentacion и LIZER, баскетболиста Джеймса Хардена, блогера Юрия Хованского, организатора рэп-батлов Ресторатора и других. Нажимайте скорее на play — клип получился отличный.

Предыдущим клипом, который выпустила группа ЛСП, было видео на трек «Холостяк». Сейчас у ролика с участием Егора Крида и Федука 28 миллионов просмотров на YouTube.

Кстати, уже в следующую субботу группа ЛСП даст концерт на «Минск-Арене». Билеты стоят от 20 до 45 рублей (без учета комиссии билетного оператора).

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЛСП

Читайте также
«Выпиваем. Ох, как выпиваем». Группа ЛСП рассказала о гастролях, себе и отдыхе
Фотофакт. ЛСП пришли на концерт Вольского в его мерче и сделали фото с Лявоном
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на YouTube-канале ЛСП вышел новый клип на трек «Автоплей». И это мультик! Его нарисовал битмейкер Иван Шипитко под псевдонимом Nuttkase.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вясновыя канікулы і «Беларускія ўікэнды»: хіт сталічнага пракату «Мой сябар жырафа» і прыгодніцкую стужку «Шторм: палаючы ліст» пакажуць у Мінску!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика