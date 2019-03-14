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Пасмурно и ветрено: погода в Горках на выходные
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
В ближайшие дни погода в Горках будет не самой комфортной — прогнозируют дожди и ветер.
Завтра, 16 марта, будет около +4°С, пасмурно и дождливо. Днем возможны порывы ветра до 15 м/c.
Воскресенье 17 марта принесет небольшое потепление – до +6°С. Сохранится пасмурная погода, к вечеру усилится ветер.
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В ближайшие дни погода в Горках будет не самой комфортной — прогнозируют дожди и ветер. Завтра, 16 марта, будет около +4°С, пасмурно и дождливо. Днем возможны порывы...
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