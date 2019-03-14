Куда звонить, если не устраивают услуги связи

20 марта Могилевский облисполком проведет «горячую линию» по изучению мнения населения удовлетворенностью качеством оказания услуг связи. А именно: работа организаций, оказывающих почтовые услуги, и организаций, предоставляющих услуги доступа к сети Интернет и иные, связанные с Интернетом услуги, на соответствующей территории.

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанным сферам можно сообщить с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по следующим номерам телефонов: (0222) 23-02-55, 32-67-43, 27-35-60