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Божена по имени Жанна: история женщины, которая 23 года работала директором горецкого Дома пионеров
15.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
По документам вовсе она не Жанна Владимировна, а Божена Владиславовна. Почему так получилось? Настоящие имя и отчество оказались трудноватыми для произношения и запоминания детишками, с которыми она всю жизнь работала. Потому и упростил кто-то в один прекрасный день: Жанна Владимировна. Так и пошло-покатило по жизни. Несколько поколений, выросших в Горках, помнят эту энергичную, задорную, инициативную женщину.
О Жанне Владимировне Латушкиной, которая 23 года работала директором горецкого Дома пионеров, читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».
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По документам вовсе она не Жанна Владимировна, а Божена Владиславовна. Почему так получилось? Настоящие имя и отчество оказались трудноватыми для произношения и...
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