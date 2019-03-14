Божена по имени Жанна: история женщины, которая 23 года работала директором горецкого Дома пионеров

По документам вовсе она не Жанна Владимировна, а Божена Владиславовна. Почему так получилось? Настоящие имя и отчество оказались трудноватыми для произношения и запоминания детишками, с которыми она всю жизнь работала. Потому и упростил кто-то в один прекрасный день: Жанна Владимировна. Так и пошло-покатило по жизни. Несколько поколений, выросших в Горках, помнят эту энергичную, задорную, инициативную женщину.





О Жанне Владимировне Латушкиной, которая 23 года работала директором горецкого Дома пионеров, читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».