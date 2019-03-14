ЕC продлил санкции против России и внес в «черный список» еще 8 россиян





Евросоюз 15 марта объявил о продлении на полгода санкций против России, введенных в марте 2014 года в ответ на присоединение Крыма, и расширил «черный список» физических лиц.

За инцидент в Керченском проливе в конце ноября, где российские пограничники обстреляли украинские корабли, задержав 24 члена их экипажа, еще 8 россиян попали под персональные санкции с запретом на въезд в страны ЕС и блокировкой активов, пишет finanz.ru .

Это, в частности, командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец». Сергей Щербаков.

Компанию им составят начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

Это лица, как считают в Брюсселе, непосредственно ответственные за произошедшее в Азовском море и последующий отказ Москвы освобождать моряков вопреки требованиям страны Европы и США. После их включения «черный список» Евросоюза по антироссийским санкциям достиг 172 человек.

Одновременно Евросоюз объявил о продлении на шесть месяцев - до 15 сентября 2019 года - индивидуальных санкций в связи с событиями на Украине.

«Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение еще на шесть месяцев», - говорится в официальном журнале Совета ЕС.

Экономические санкции ЕС, включающие запрет на финансирование госкомпаний и госбанков, а также ограничения на передачу технологий, в том числе для добычи нефти, были введены в июле 2014 года, когда над Донбассом был сбит Boeing 777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куалу-Лумпур.

Секторальный санкционный пакет, ударивший по Сбербанку, ВЭБу, ВТБ, Газпромбанку и Россельхозбанку, а также «Роснефти», «Газпром нефти» и «Транснефти» и предприятий ОПК, с тех пор продлевался 9 раз.

В нынешнем виде он действует до июля 2019 года.