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На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

15.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

14 марта в Весейской средней школе состоялся «Урок мужества», посвящённый 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 25-летию белорусской Конституции и Году малой родины.

Большую часть работы по организации мероприятия взял на себя Владимир Владимирович Бойко и педагогический коллектив школы, пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

По приглашению весейцев на мероприятие из Минска приехали почётные гости – председатель Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор Иван Аркадьевич Гордейчик и его заместитель Юрий Иванович Луцык. В мероприятии также приняли участие воин-интернационалист и председатель Слуцкой районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Василий Дмитриевич Белоусов и директор средней школы №5 г. Слуцка Иван Иванович Русакевич.

Школьники подготовили для гостей и собравшихся старшеклассников несколько музыкальных номеров по теме «Урока мужества», краткую справку о войне в Афганистане, познакомили собравшихся с биографией своего земляка Ивана Аркадьевича Гордейчика. Собравшиеся на мероприятие также почтили минутой молчания погибших в этой войне 1979–1989 годов.

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны


На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

Генерал Гродейчик рассказал ребятам о своей учёбе в Весейской школе, любимых уроках и учителях. Поделился воспоминаниями о том, что из полученных в школе знаний и умений ему помогло в дальнейшей учёбе и карьере военного. Дал толковые советы юношам по подготовке к службе в армии, не обделил вниманием и девушек. И для них генерал нашёл нужные слова. Иван Аркадьевич рассказал о недавнем выпуске сборника плакатов «Афганистан. Страницы мужества» РУП «Издательство “Беларусь”». Ребята задали гостю несколько интересующих их вопросов, а одна храбрая девушка Алина Долбик попросила сделать селфи с генералом-земляком. К ним присоединилась и учитель Валентина Анатольевна Безына. Она училась с генералом в одном классе, они – давние школьные друзья.

За активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи по поручению Министра обороны Республики Беларусь были награждены:

  • юбилейной медалью «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» – основатель сайта «Наследие слуцкого края» Владимир Владимирович Бойко и администратор этого сайта Владимир Анатольевич Хворов;
  • знаком «Почётный ветеран» Белорусского общественного объединения ветеранов – Владимир Владимирович Бойко.

Медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана» награждён руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Прамень» Юрий Сергеевич Доманский за постоянную финансовую помощь Белорусскому союзу ветеранов войны в Афганистане.

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

На «Уроке мужества» в Весейской школе случчанам вручили медали от министра обороны

 
Теги: Минск
 
 
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14 марта в Весейской средней школе состоялся «Урок мужества», посвящённый 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, 25-летию белорусской Конституции и Году...
 
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