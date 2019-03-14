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«Мы две разные семьи». Как 90-летняя женщина живет в бараке, который из-за нее не могут снести

15.03.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Вчера в суде Московского района началось предварительное слушание дела о выселении из идущего под снос барака на Грушевке 90-летней женщины, которая отказывается его покидать. Почему она не хочет переезжать в выделенную застройщиком квартиру — в материале.


Из деревянного барака на Папанина, 12, который идет под снос, давно съехали все жильцы и получили новые квартиры. Но по закону снести его можно только тогда, когда переедут все проживающие в доме. А барак до сих пор не покидает 90-летняя Ангелина Иосифовна Лисицина. Принудительно выселить женщину можно только по решению суда.

14 марта в суде Московского района прошло предварительное судебное заседание. На нем высказывала свои пояснения сторона истца — представитель администрации Московского района. Женщины из барака на суде не было.

На заседании выяснилось, что жилье на Панина — арендное, коммерческого использования. В квартире на примерно 60 «квадратов» в последний год было прописано пять человек: Ангелина Иосифовна и две ее внучки с двумя детьми.


При сносе такого жилья всем жильцам предоставляют новое арендное жилье — из расчета от 15 до 20 «квадратов» на каждого зарегистрированного человека. При этом новое жилье не должно быть меньше площади сносимого. Так как жилье арендное, а не приватизированное, получить за свои метры денежную компенсацию нельзя.

В итоге вместо жилья в бараке семье предоставили четырехкомнатную квартиру площадью 78 «квадратов» на улице Рафиева.

Как происходила смена жилья и почему семья не может прописаться в новом месте?

Год назад договор на арендное жилье еще по отношению квартиры на Папанина подписывала внучка женщины Мари Каба-Сека. 29 января 2019 года с этой же внучкой администрация заключила договор найма жилого помещения на новую квартиру на Рафиева — с тем же составом проживающих на пять человек. Но до сих пор в новую квартиру не вселилась 90-летняя Ангелина Иосифовна.

— В настоящий момент они (внучки с детьми. — прим. TUT.BY) вселились в установленном порядке в предоставляемое жилое помещение, но регистрация не осуществлена по сегодняшний день, так как не все члены семьи в добровольном порядке живут в предоставленном жилом помещении, — объясняют в администрации района.


Представитель администрации говорит, что зарегистрировать жильцов можно только по прибытии всех граждан в новое жилье. А предоставленная взамен квартира соответствует всем требованиям, поэтому 90-летнюю женщину из сносимого барака надо выселить.

Судья уточняет причину не выселения из барака и спрашивает, поступали ли какие-либо заявления в администрацию по этому поводу?

— Причину назвать не могу. Заявления поступали в качестве обращений о предоставлении Лисициной Ангелине Иосифовне отдельного жилого помещения, — говорит истец.

Судебное разбирательство продолжится 27 марта, для этого женщину еще раз вызовут в суд.

Почему женщина не хочет выселяться из барака на Грушевке?

Сразу из зала суда представитель администрации поехала к Лисициной вручать под подпись повестку в суд. Мы тоже туда заглянули.


Квартира женщины — слева.

Ангелина Иосифовна живет в этом доме с 1996 года, в бараке за ней ухаживает сын — Егор Македонец, о котором мы однажды уже писали. В двухкомнатной квартире во всем доме живут только они.

Из жилья им хватает кухни и одной спальни, из которой слышно, как работает телевизор. Электричество и газ здесь еще есть, осталось отопление, но канализация забита, а воду совсем отключили. Поэтому Егор ходит по вечерам с пятилитровыми бутылками на колонку. Условия — так себе. Ангелина Иосифовна вспоминает, последний раз ремонт тут был в году 2000-ом.


Ангелина Иосифовна рассказывает, что ее дочь умерла в 2005 году. В квартире с ней остались внучки с детьми. Но с ними отношения были плохие.

— Пьющие девочки, старшую иногда пьяную приводили на четвереньках после работы. Она еще и судимая. Вечером у нас кухня всегда была занята — тут мне места не было. Вот они сядут компанией — старшая Маша, младшая Лиза и соседка приносила в канистрах по три литра вино. После шести приготовить ничего не кухне невозможно было. Сын готовил еду, бывало, в три часа ночи, — рассказывает Ангелина Иосифовна.


На месте коричневого пятна на плитке раньше был газовый нагреватель для воды. Одна из внучек забрала его, когда выселялась.

По ее словам, выпившие внучки были агрессивны — могли и по пяткам дверью ударить, а также оскорбляли и унижали ее.

«Мы жили на две семьи, мы с сыном себе — они себе»

По факту в последнее время тут проживало шесть человек. Кроме пяти прописанных — еще был и сын Ангелины Иосифовны Егор.

— Мы жили на две семьи. Мы с сыном — себе, они — себе. Расходы тоже вели отдельно. Но мы все время им мешали, они старались нас выжить. Но никак не получались, они даже подавали на нас в суд, чтобы одна внучка переехала в зал, где мы живем.



В этой комнате живет Ангелина Иосифовна с сыном. Слева на полу есть еще одно спальное место в виде матраса.

Суд в удовлетворении требований отказал. Дело рассматривали без Ангелины Иосифовны, учитывая ее возраст. Так и написали — «явка не обязательна».

— Я просила дать мне отдельную соцквартиру, однокомнатную, с уходом сына — он и сейчас за мной ухаживает. У меня один глаз слепой, недержание мочи, падать стала, я же не вижу, где бугорок. Понятно, что мне нужен уход. Только бы избавиться от общества внучек, — объясняет Ангелина Иосифовна.

Осенью 2018 года такие просьбы женщина направила в Администрацию президента, но оттуда письмо перенаправили в Мингорисполком. В ответе зампреда Федора Римашевского сказано, что предоставление нескольких жилых помещений взамен одного сносимого законом не предусмотрено.



— Я ей тысячу раз объясняла, что я своего добьюсь и не буду с ней жить, она же мне постоянно говорит: «Закрой дверь, а то я тебя уделаю!». Внучка — не хозяйка, это же государственная квартира — мы тут все хозяева. Она просто старшая — за квартиру отвечает, за плату. Но почему-то она записала меня к ним в семью, — возмущается женщина.

Ангелина Иосифовна всю жизнь проработала педагогом в Солигорске. Говорит, что была инженером-строителем, награждена медалью Ленина и является ветераном труда. Рассказывает, как недавно на Грушевке встретила своего бывшего ученика — он стал начальником стройки по объекту компании «Датч Стар», для которого собственно и нужно снести барак, где живет Ангелина Иосифовна.

— Я и войну прошла, но у меня же не военные заслуги, а гражданские. Поэтому я прошу отдельное жилье.


Ангелина Иосифовна и сын говорят, что не хотят ни в какую переезжать в одну квартиру с нелюбимыми родственниками.

— Мы две разные семьи, мы не зависим друг от друга материально. Я не могу с ними жить! Обязаны были каждого жильца спросить — а я не согласна переезжать к ним. Я нигде не подписывала документы о переезде. Еще не знаю, пойду ли я в суд. Вы видели как я хожу? Пускай вызывают скорую, берут носилки и везут, а с них пусть весь Минск смеется.

Мы уходим, а женщина добавляет: «Я хочу спокойно дожить свой десяток с сыном, без оскорблений и унижений».

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Теги: Минск
 
 
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