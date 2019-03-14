﻿ «Шинд… Шир… Шрли… Штирлиц!» Родители и дети угадывают старые и новые сериалы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шинд… Шир… Шрли… Штирлиц!» Родители и дети угадывают старые и новые сериалы

15.03.2019 14:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Коп просыпается в больнице, а за окном… зомби-апокалипсис. Представить такое описание сериала, вышедшего 20−30−40 лет назад сложно. Современные подростки без ума от «Ходячих» и никогда не смотрели «Шерлока» с Ливановым — и в этом, будем честны, нет ничего странного. Вместе с видеосервисом VOKA мы пригласили в студию молодых ребят со своими мамами и папами и дали им посмотреть современные сериалы из подписки ivi и те, которые были популярны раньше (там и советские шедевры, и фильмы про бандитские разборки 90-х, конечно!) Посмотрите, что из этого вышло. Уверены, вас многое удивит (спойлер: Штирлиц и Остап Бендер — задачка со звездочкой для подростков).

Партнер материала:

Подписка ivi на VOKA – это более 5 000 единиц контента: популярные новинки кино, зарубежные и русские фильмы и сериалы, развивающие мультфильмы и сериалы для детей – и все это в HD качестве и без рекламы! Стоимость подписки – 6,45 руб. за 30 дней.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показали родителям и детям старые и новые сериалы и попросили угадать. Вышло очень забавно!
 
Новости дня
Новости разные
 
Кобринчане побывали на Сретенском православном вечере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика