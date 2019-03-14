«Шинд… Шир… Шрли… Штирлиц!» Родители и дети угадывают старые и новые сериалы

Коп просыпается в больнице, а за окном… зомби-апокалипсис. Представить такое описание сериала, вышедшего 20−30−40 лет назад сложно. Современные подростки без ума от «Ходячих» и никогда не смотрели «Шерлока» с Ливановым — и в этом, будем честны, нет ничего странного. Вместе с видеосервисом VOKA мы пригласили в студию молодых ребят со своими мамами и папами и дали им посмотреть современные сериалы из подписки ivi и те, которые были популярны раньше (там и советские шедевры, и фильмы про бандитские разборки 90-х, конечно!) Посмотрите, что из этого вышло. Уверены, вас многое удивит (спойлер: Штирлиц и Остап Бендер — задачка со звездочкой для подростков).

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