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Зубр и бывшая. Рассказываем, что снится беларусу
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Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. Но видят сны беларусы гораздо чаще. По этой причине Яндекс изучил поисковые запросы, связанные с толкованием снов. Рассказываем о результатах исследования: что же чаще всего «снят» беларусы, когда засыпают.
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Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. Но видят сны беларусы гораздо чаще. По этой причине Яндекс изучил поисковые запросы, связанные с толкованием снов....
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