Зубр и бывшая. Рассказываем, что снится беларусу

Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. Но видят сны беларусы гораздо чаще. По этой причине Яндекс изучил поисковые запросы, связанные с толкованием снов. Рассказываем о результатах исследования: что же чаще всего «снят» беларусы, когда засыпают.



Рыба и зуб



Чаще всего беларусам снится… беременность. Иногда тройней. Беларусы интересуются у Яндекс, что значат две полоски на тесте на беременность (возможно, в этот момент они обеспокоены).



А вот топ-10 слов из запросов о снах:



• беременность;

• человек;

• умерший;

• ребёнок;

• змея;

• бывшие;

• дом;

• рыба;

• зуб;

• муж.







Слонята и экстрасенсы



Беларусам думают о благосостоянии даже во сне: им снятся покупки квартиры или машины, а также женские золотые украшения. Надеемся, эти сны оказываются вещими.



Иногда беларусам видится неприятное: например, ядовитые пауки и змеи, заболевания и авиакатастрофы. Но эти сны, как правило, разбавляются снами о слонятах и ежиках.



Среди запросов зачастую звучит тема сверхъестественного: «к чему снится экстрасенс», «к чему снятся призраки». Есть среди нас те, кто ищет ответ, как присниться конкретному человеку – в частности «парню, который нравится».



Бывают, кстати, и неожиданные сновидения: «к чему снится зубр в доме» и «к чему снится беременный мужчина». Но неожиданные они, вероятно, только для Яндекс.

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