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Зубр и бывшая. Рассказываем, что снится беларусу

15.03.2019 14:40 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. Но видят сны беларусы гораздо чаще. По этой причине Яндекс изучил поисковые запросы, связанные с толкованием снов. Рассказываем о результатах исследования: что же чаще всего «снят» беларусы, когда засыпают.

Рыба и зуб

Чаще всего беларусам снится… беременность. Иногда тройней. Беларусы интересуются у Яндекс, что значат две полоски на тесте на беременность (возможно, в этот момент они обеспокоены).

А вот топ-10 слов из запросов о снах:

•    беременность;
•    человек;
•    умерший;
•    ребёнок;
•    змея;
•    бывшие;
•    дом;
•    рыба;
•    зуб;
•    муж.



Слонята и экстрасенсы

Беларусам думают о благосостоянии даже во сне: им снятся покупки квартиры или машины, а также женские золотые украшения. Надеемся, эти сны оказываются вещими. 

Иногда беларусам видится неприятное: например, ядовитые пауки и змеи, заболевания и авиакатастрофы. Но эти сны, как правило, разбавляются снами о слонятах и ежиках.

Среди запросов зачастую звучит тема сверхъестественного: «к чему снится экстрасенс», «к чему снятся призраки». Есть среди нас те, кто ищет ответ, как присниться конкретному человеку – в частности «парню, который нравится».

Бывают, кстати, и неожиданные сновидения: «к чему снится зубр в доме» и «к чему снится беременный мужчина». Но неожиданные они, вероятно, только для Яндекс.

 
 
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Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. Но видят сны беларусы гораздо чаще. По этой причине Яндекс изучил поисковые запросы, связанные с толкованием снов....
 
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