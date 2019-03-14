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В Минске ищут пиарщика, который сможет решить головоломку по методу Тьюринга

15.03.2019 14:30 — Разное | KYKY  
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На сайте marketing.by появилась новая вакансия. На этот раз специалиста ищут в velcom: компании нужен пиарщик, и не простой, а «идеальный». Рассказываем, как присоединиться к команде, и при чем здесь головоломки в стиле Алана Тьюринга. 

velcom подошел к вопросу творчески. Идея отбора подозрительно напоминает сюжет фильма «Игра в имитацию»: для того, чтобы попасть на собеседование, нужно сперва заполнить кроссворд. Он и станет лакмусовой бумажкой для проверки знаний в сфере PR. 

На этом испытания не заканчиваются. Представители компании напоминают, что пиарщик должен иметь профильное образование и опыт работы в сфере от двух лет. velcom рассмотрит всех, у кого в копилке личных кейсов есть реализованные PR-проекты. И умеет организовывать пресс-мероприятия. Без знания английского никуда: соискателю нужно владеть языком не ниже уровня Intermediate – то есть B2. Подробности вакансии можно узнать по ссылке.

О приятном

Кандидатам velcom обещает не скупиться на «плюшки» и приятные бонусы. Поговаривают, предприятие обеспечит работнику полный социальный пакет и оплатит половину домашнего интернета. Там материально помогают к отпуску и дают спортивные абонементы с 50% скидкой. Кроме того, velcom дарит по смартфону раз в два года, но это лучше проверить на собственном опыте.

 
 
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На сайте marketing.by появилась новая вакансия. На этот раз специалиста ищут в velcom: компании нужен пиарщик, и не простой, а «идеальный». Рассказываем, как...
 
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