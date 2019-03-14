﻿ МИД Беларуси про посла России: «Он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Беларуси про посла России: «Он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством»

15.03.2019 13:28 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

МИД Беларуси прокомментировал интервью посла России в Беларуси Михаила Бабича, которое он дал вчера. В МИД считают, что ему нужно более основательно вникнуть в специфику нашей страны и проявить уважение, пишет TUT.by.

Что произошло 

Вчера Бабич дал интервью агентству «РИА Новости», в котором прокомментировал высказывания Лукашенко во время «Большого разговора». Бабич ответил на упрек президента в адрес российский кредитов: сказал, что цифры по стоимости российских кредитов не соответствуют действительности. С его слов, Лукашенко просто подложили не те данные. Кроме того, посол заявил, что Россия никогда не предлагала Беларуси войти в ее состав. Он призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться колкостями. 

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз признался: ему не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Бабича. Тем более, все они схожи. «Не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат», – подчеркнул Глаз. По мнению пресс-секретаря, если Бабич хочет быть счетоводом или подающим надежды бухгалтером, это его право.

Анатолий Глаз посоветовал послу ознакомиться со спецификой страны, в которой он находится. «На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», – заметил он. Уточнив, что иногда это дает больше результатов, чем представление себя «в роли адепта «публичной дипломатии», что несвойственно российской дипломатической школе. «На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», – констатировал пресс-секретарь.

Ответ Бабича

Посол России ответил на комментарии МИД, пишет «Спутник». Он сказал: «Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве. Видимо, это [комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси] и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет». 

Более того, Бабич добавил: «За формами нужно понимать содержание. Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы (и российская сторона, и беларуская), выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов».

Далее дипломат добавил, что эти решения еще необходимо эффективно реализовать. «А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», – подытожил посол.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси прокомментировал интервью посла России в Беларуси Михаила Бабича, которое он дал вчера. В МИД считают, что ему нужно более основательно вникнуть в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ем мороженое и булки после шести». Секреты белорусок, чья стройная фигура не меняется с 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика