МИД Беларуси про посла России: «Он не понял разницы между федеральным округом и независимым государством»

МИД Беларуси прокомментировал интервью посла России в Беларуси Михаила Бабича, которое он дал вчера. В МИД считают, что ему нужно более основательно вникнуть в специфику нашей страны и проявить уважение, пишет TUT.by.

Что произошло



Вчера Бабич дал интервью агентству «РИА Новости», в котором прокомментировал высказывания Лукашенко во время «Большого разговора» . Бабич ответил на упрек президента в адрес российский кредитов: сказал, что цифры по стоимости российских кредитов не соответствуют действительности. С его слов, Лукашенко просто подложили не те данные. Кроме того, посол заявил, что Россия никогда не предлагала Беларуси войти в ее состав. Он призвал Минск определиться с форматом интеграции и не обмениваться колкостями.



Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз признался: ему не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Бабича. Тем более, все они схожи. «Не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат», – подчеркнул Глаз. По мнению пресс-секретаря, если Бабич хочет быть счетоводом или подающим надежды бухгалтером, это его право.



Анатолий Глаз посоветовал послу ознакомиться со спецификой страны, в которой он находится. «На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», – заметил он. Уточнив, что иногда это дает больше результатов, чем представление себя «в роли адепта «публичной дипломатии», что несвойственно российской дипломатической школе. «На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством», – констатировал пресс-секретарь.

Ответ Бабича

Посол России ответил на комментарии МИД, пишет «Спутник». Он сказал: «Мы, в отличие от этих комментаторов, успеваем читать, знакомиться, получать, анализировать всю информацию, которая поступает и имеется в информационном пространстве. Видимо, это [комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси] и есть «верх» дипломатической школы, о которой говорил этот комментатор. Поэтому по форме для нас ничего удивительного нет».



Более того, Бабич добавил: «За формами нужно понимать содержание. Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы (и российская сторона, и беларуская), выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов».



Далее дипломат добавил, что эти решения еще необходимо эффективно реализовать. «А все остальное (вот эта болтовня) имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся», – подытожил посол.